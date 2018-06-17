17.06.2018

2018-06-17 09:00:24

По факту ДТП на улице Ильинка полицией возбуждено уголовное дело

Столичной полицией по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Ильинка, в результате которого пострадали 7 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Водитель автомобиля такси задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве