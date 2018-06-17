Девушка призналась, что плакала из-за отношения к себе поклонников. Вместе с тем, она поблагодарила подписчиков в социальной сети за понимание и поддержку.

Девушка призналась, что плакала из-за отношения к себе поклонников. Вместе с тем, она поблагодарила подписчиков в социальной сети за понимание и поддержку.Победительница последнего сезона шоу "Холостяк" и главнаяпретендентка на руку и сердце Егора Крида поделилась в Instagram сокровеннымсо своими подспичиками. Она отметила их доброту и понимание. По словам ДарьиКлюкиной, она несколько раз перечитала весь свой блог и расплакалась, чувствуятеплое отношение к себе."Я пересмотрела свой блог несколько раз и каждый разнаворачивались слезы от доброты в мою сторону. Мне хочется просто сказать вамспасибо за поддержку, за то, что вы меня понимаете и принимаете. Я очень частозадумывалась, почему именно я? Я не знаю ответа на этот вопрос. Наверное,потому что мы не всегда можем оценить себя со стороны. Моямама вам очень благодарна в том числе. Пусть увсех будет все хорошо! Это ведь самое главное", -написала модель."Спасибо за добрые слова в нашу сторону,очень приятно что ты и мама нас ценят. А мы ценим тебя!", – ответил ей один изспикеров. "Ты настоящая! Тебя не охватил весь этот лживый гламур! Ты остаёшьсяискренней и настоящей после всего!", – добавила другая подписчица.Однако нашлись и те, кто обвинили девушкув лицемерии. "Егору отлично живётся без вашей лицемерки. Она сделает хуже себеи лучше ему", – написал один из юзеров, имея в виду тот факт, отношения моделис Кридом не продолжились за рамками шоу.Отметим, что Клюкина опубликовала черездва дня после того как певец на всю страну высмеял тот факт, что модель ужеучаствовала в одном из предыдущих сезонов "Холостяка". Он предложил девушкеснова поучаствовать в шоу, надев при этом парик.