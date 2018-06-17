Девушка призналась, что плакала из-за отношения к себе поклонников. Вместе с тем, она поблагодарила подписчиков в социальной сети за понимание и поддержку.
Девушка призналась, что плакала из-за отношения к себе поклонников. Вместе с тем, она поблагодарила подписчиков в социальной сети за понимание и поддержку.
Победительница последнего сезона шоу "Холостяк" и главная
претендентка на руку и сердце Егора Крида поделилась в Instagram сокровенным
со своими подспичиками. Она отметила их доброту и понимание. По словам Дарьи
Клюкиной, она несколько раз перечитала весь свой блог и расплакалась, чувствуя
теплое отношение к себе.
"Я пересмотрела свой блог несколько раз и каждый раз
наворачивались слезы от доброты в мою сторону. Мне хочется просто сказать вам
спасибо за поддержку, за то, что вы меня понимаете и принимаете. Я очень часто
задумывалась, почему именно я? Я не знаю ответа на этот вопрос. Наверное,
потому что мы не всегда можем оценить себя со стороны. Моя
мама вам очень благодарна в том числе. Пусть у
всех будет все хорошо! Это ведь самое главное", -
написала модель.
"Спасибо за добрые слова в нашу сторону,
очень приятно что ты и мама нас ценят. А мы ценим тебя!", – ответил ей один из
спикеров. "Ты настоящая! Тебя не охватил весь этот лживый гламур! Ты остаёшься
искренней и настоящей после всего!", – добавила другая подписчица.
Однако нашлись и те, кто обвинили девушку
в лицемерии. "Егору отлично живётся без вашей лицемерки. Она сделает хуже себе
и лучше ему", – написал один из юзеров, имея в виду тот факт, отношения модели
с Кридом не продолжились за рамками шоу.
Отметим, что Клюкина опубликовала через
два дня после того как певец на всю страну высмеял тот факт, что модель уже
участвовала в одном из предыдущих сезонов "Холостяка". Он предложил девушке
снова поучаствовать в шоу, надев при этом парик.