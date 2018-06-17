Проект закона о накопительной части пенсии может быть вынесен на общественное обсуждение осенью этого года.

Проект закона о накопительной части пенсии вынесут на общественное обсуждение. Планируется, что текст проекта будет готов осенью текущего года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Сейчас мы работаем над проектом закона о накопительной части пенсии", — сказала вице-премьер.По ее словам, пока идет обсуждение накопительной части пенсии как необязательного и добровольного элемента системы.Ранее сообщалось о принятии решения повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 для мужчин. Во время эфира программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" Голикова отметила, что принятие закона не затронет интересы работающих пенсионеров, военнослужащих и граждан, имеющих определенные льготы."Работающие пенсионеры как получали зарплату и пенсию, так и будут ее получать. Они не пострадают, как не пострадают и ныне действующие пенсионеры, и отдельные категории пенсионеров или еще не пенсионеров, которые имеют льготы по досрочным пенсиям ", — сказала вице-премьер.Голикова уточнила, что к этим категориям относятся работники вредных производств, военные пенсионеры и пенсионеры правоохранительных служб, социальные пенсионеры, многодетные матери, пенсионеры-чернобыльцы. "У них все будет оставаться как есть. Если они уже пенсионеры, то их пенсия будет расти. Если работающие, то они получают зарплату, и мы будем удерживать ее уровень", — отметила вице-премьер.Отдельная категория граждан — те, кто будут выходить на пенсию в так называемом "переходном периоде". Голикова указала, что для них пенсия будет расти такими же темпами, какие заложены сейчас. Голикова пообещала, что Роструд будет пресекать попытки уволить человека перед выходом на пенсию или не принимать на работу из-за возраста.Отвечая на вопрос о необходимости увеличения пенсионного возраста, Голикова сообщила, что по статистике в 1990-х годах на одного пенсионера было 3,7 работающего человека, к 2019 году на одного пенсионера будет 1,8 трудоспособного гражданина."Такое соотношение не позволяет нарастить пенсионное обеспечение граждан", — заключила Голикова.Пенсионная реформа стартует с 2019 года, и, согласно, ее правилам, пенсия должна будет составлять не менее 40% от утраченного заработка.