Гости в погонах рассказали ребятам, как правильно вести себя на дорогах и улицах, а также об ответственности, которую несут дети и их родители в результате правонарушений...

В районе Некрасовка в ГБОУ № 2089 прошла встреча с участием сотрудников полиции ОМВД России по району Некрасовка.Для учащихся была организована встреча с сотрудниками полиции ЮВАО. Для ребят 8-9 лет, посещающих Образовательную летнюю смену на базе учебного учреждения, лекцию провели инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Некрасовка старший лейтенант полиции Диана Мжельская и участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Антон Пестов.Основная цель визита – профилактика правонарушений и пропаганда безопасного поведения несовершеннолетних в период летних каникул. Сотрудники полиции поясняют – вопрос безопасности детей и подростков в летний период наиболее актуален в связи с тем, что большую часть дня несовершеннолетние находятся без присмотра взрослых, что может привести к таким последствиям, как, например, попадание в асоциальную компанию или получение травм на дорогах в результате нарушений ПДД, и прочее. Гости в погонах рассказали ребятам, как обезопасить себя от этих последствий, как правильно вести себя на дорогах и улицах, а также об ответственности, которую несут дети и их родители в результате правонарушений.В рамках встречи представители органов внутренних дел провели для детишек небольшую познавательную викторину, которая выявила у ребят достаточно высокий уровень знаний о безопасности на улицах города – практически на все вопросы они ответили правильно. А по моментам, которые вызвали затруднения, сотрудники полиции дали доступные и компетентные разъяснения.В целом дети остались довольны встречей и пригласили стражей порядка посетить их смену еще раз, только на этот раз – подготовить вопросы посложнее. Сотрудники полиции, в свою очередь, пожелали ребятам крепкого здоровья, законопослушного образа жизни и веселых и беззаботных каникул.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18