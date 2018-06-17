Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе представит в Верховную Раду законопроект о правах ЛГБТ-сообщества, разработанный в соответствии с европейскими стандартами. Об этом сообщила депутат Европарламента Ребекка Хармс, которая принимала участие в Марше равенства в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе представит в Верховную Раду законопроект о правах ЛГБТ-сообщества, разработанный в соответствии с европейскими стандартами. Об этом сообщила депутат Европарламента Ребекка Хармс, которая принимала участие в "Марше равенства" в Киеве в воскресенье.Хармс рассказала, ссылаясь на администрацию украинского лидера, что Порошенко не только поддерживает "Марш равенства", но и намерен поддержать людей нетрадиционной ориентации на законодательном уровне. Евродепутат расценивает эту инициативу как "значительный шаг в поддержку демократического развития Украины", передает ТАСС.Ранее президент Украины заявил, что он против запрета марша ЛГБТ-сообщества, и подчеркнул, что в стране нужно формировать толерантное, демократическое и европейское общество.В воскресном "Марше равенства" в Киеве приняли участие несколько тысяч человек. Акция продолжалась всего 20 минут, перед ее началом полицейские задержали 56 националистов, пытавшихся помешать проведению марша. Через несколько часов все задержанные были отпущены.