Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил в воскресенье, что не исключает президентского помилования фигурантам российского расследования.

Американский президент может помиловать фигурантов так называемого "российского расследования", сообщает РИА Новости.По мнению Джулиани, помилование может быть предоставлено только при условии, если с фигурантами обращались несправедливо.Ранее Трамп обвинил следствие, которое ведется в отношении его предполагаемых связей с Россией, в двойных стандартах."Охота на ведьм! Русского сговора не было. Сговор был выдуманным. Жаль, что они не смотрели под таким углом на бесчестную Хиллари (Клинтон). Двойные стандарты!" — написал Трамп в Twitter.Расследование "российских связей" Трампа ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Прямо о связях Трампа с Россией Мюллер пока не объявлял, однако обвинил ряд российских граждан и компаний во вмешательстве в выборы в США.