Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил в воскресенье, что не исключает президентского помилования фигурантам российского расследования.
Американский президент может помиловать фигурантов так называемого "российского расследования", сообщает РИА Новости.
По мнению Джулиани, помилование может быть предоставлено только при условии, если с фигурантами обращались несправедливо.
Ранее Трамп обвинил следствие, которое ведется в отношении его предполагаемых связей с Россией, в двойных стандартах.
"Охота на ведьм! Русского сговора не было. Сговор был выдуманным. Жаль, что они не смотрели под таким углом на бесчестную Хиллари (Клинтон). Двойные стандарты!" — написал Трамп в Twitter.
Расследование "российских связей" Трампа ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Прямо о связях Трампа с Россией Мюллер пока не объявлял, однако обвинил ряд российских граждан и компаний во вмешательстве в выборы в США.