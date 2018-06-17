Автомобиль принца Камбоджи Нородома Ранарита попал в аварию на юго-западе страны. Принц получил травмы, его жена погибла.

Автомобиль принца Камбоджи Нородома Ранарита попал в аварию на юго-западе страны. Принц получил травмы, его жена погибла.Как сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ, ДТП случилось в воскресенье, машина, в которой находились принц и его супруга, столкнулась с встречным автомобилем. 74-летний Нородом Ранарит получил легкие травмы ноги и головы, его жена Оук Пхалла пострадала гораздо сильнее. Супруги были доставлены в больницу, где женщина через некоторое время скончалась от полученных травм.Нородом Ранарит с 1993 по 1997 год занимал пост премьер-министра Камбоджи, с 1998 по 2006 год был председателем Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента). Его отец, король Камбоджи Нородом Сианук отрекся от престола в 2004 году.