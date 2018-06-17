Молодая женщина, ранившая ножом покупателя и кассиршу в супермаркете во французской коммуне Ла-Сен-сюр-Мер южного департамента Вар, очевидно, психически нездорова. Преступница, орудовавшая ножом с криками Аллах акбар, задержана.

Молодая женщина, ранившая ножом покупателя и кассиршу в супермаркете во французской коммуне Ла-Сен-сюр-Мер южного департамента Вар, очевидно, психически нездорова. Преступница, орудовавшая ножом с криками "Аллах акбар", задержана.По словам прокурора Тулона Бернарда Маршала, произошедшее, по-видимому, было делом рук человека с психическими расстройствами, хотя не исключено, что женщина оказалась под влиянием радикальных взглядов. Преступница взята под стражу и арестована, сообщает Le Figaro. По месту ее жительства проведен обыск, в том числе для оценки того, не связана ли она с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ).Пока неизвестно, является ли это нападение делом рук террористов, однако само по себе оно устрашает, добавил прокурор: нападению подвергся человек, ничем не провоцировавший преступницу.