Желание мужа примадонны самоутвердиться за счет гостей в студии Первого канала не оставило равнодушны зрителей. Некоторые сочли его поведение недопустимым и указали, что его отсутствие пошло бы на пользу передаче.

Желание мужа примадонны самоутвердиться за счет гостей в студии Первого канала не оставило равнодушны зрителей. Некоторые сочли его поведение недопустимым и указали, что его отсутствие пошло бы на пользу передаче.Свежий выпуск программы "Сегодня вечером" был посвящен памяти умершего на этой неделе режиссера и политика Станислава Говорухина. В студии собрались друзья, коллеги, актеры и просто знакомые с ними люди. В традиционной живой манере под руководством ведущего Максима Галкина гости студии делились рассказами о великом кинематографисте.Материал дополняется