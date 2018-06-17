В сербском городе Нови-Сад продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Олимпийская чемпионка россиянка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире рапиристок.

В сербском городе Нови-Сад продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Олимпийская чемпионка россиянка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире рапиристок.В финальном поединке российская фехтовальщица одолела восьмикратную чемпионку мира итальянку Арианну Эрриго. Итог противостояния -15:9​​​ в пользу Дериглазовой. Бронзовые награды завоевали Мартина Синорадзкая из Польши и Аличе Вольпи из Италии.