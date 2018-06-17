Двадцать человек получили ранения в результате стрельбы на выставке Art All Night в американском штате Нью-Джерси, предполагаемый стрелок погиб.

В Трентоне (Нью-Джерси, США) на выставке Art All Night произошла стрельба, двадцать человек были ранены, 16 из них с огнестрельными ранениями госпитализированы в больницы.Причастного к побоищу задержала полиция. Ранее сообщалось, что полицейский, находящийся на выставке при исполнении, застрелил стрелка.Причины произошедшего неизвестны, ведется расследование, передает РИА Новости.