Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который пропускал второй в сезоне турнир Большого шлема в Париже, вернулся на корты перед Уимблдоном и сходу победил на состязаниях на траве в немецком Штутгарте. Этот успех стал для экс-первой ракетки мира 98-м в карьере.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который пропускал второй в сезоне турнир "Большого шлема" в Париже, вернулся на корты перед Уимблдоном и сходу победил на состязаниях на траве в немецком Штутгарте. Этот успех стал для экс-первой ракетки мира 98-м в карьере.В финале турнира Mercedes Cup с призовым фондом 730 тыс. долларов Федерер встречался с канадцем Милошем Раоничем и победил в двух партиях – 6:4, 7:6. Это третий успех швейцарца в нынешнем сезоне, 18-й – на травяных турнирах и 98-й титул Ассоциации теннисистов-профессионалов.