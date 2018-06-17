Прощание с дирижером Геннадием Рождественским пройдет в Москве 19 июня.

Прощание с известным дирижером и композитором Геннадием Рождественским состоится в храме пророка Илии в Обыденском переулке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Московской консерватории."Прощание пройдет во вторник", — сказали в пресс-службе вуза.Источник агентства уточнил, что панихида начнется в 10 часов утра.Рождественский скончался утром в субботу на 88-м году жизни после продолжительной болезни.Начав карьеру дирижера еще во время обучения в Московской консерватории, Рождественский внес немалый вклад в популяризацию музыкального авангарда. Именно под его руководством и по его инициативе в нашей стране впервые прозвучали некоторые произведения Шнитке, Бриттена, Шостаковича и Прокофьева.Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, вел активную педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность. С 2012 года и до последних дней жизни Рождественский возглавлял Камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского.Коллеги называли музыканта "дирижером сверхабсолютного слуха".Ранее сообщалось, что Рождественский писал книгу воспоминаний. Мемуары дирижера планируется опубликовать в ближайшее время.