В Москве завершился матч мирового первенства в группе F между сборными Германии и Мексики. Неожиданно для многих действующие чемпионы мира уступили мексиканцам со счетом 0:1. Единственный гол на 35-й минуте забил Ирвин Лосано.

В Москве завершился матч мирового первенства в группе F между сборными Германии и Мексики. Неожиданно для многих действующие чемпионы мира уступили мексиканцам со счетом 0:1. Единственный гол на 35-й минуте забил Ирвин Лосано.С первых минут в воротах немецкой команды появился вратарь Мануэль Ноейер, пропустивший практически весь сезон из-за тяжелой травмы. До поры до времени он выручал свою команду, однако на 35-й минуте опытный вратарь не справился с ударом Ирвина Лосаны с близкого расстояния.Тут же команда Йоахима Лева бросилась отыгрываться, но до перерыва счет так и не изменился.Весь второй тайм немецкая сборная пыталась сломить сопротивление мексиканцев. Настойчивее других в сборной Германии действовал Тимо Вернер, не использовавший несколько отличных моментов.Немцы стали рисковать, действуя большими силами впереди. Благодаря этому мексиканцы раз за разом убегали в быструю контратаку, но использовать бреши в обороне соперника им не удалось. Тем не менее они сумели добиться победы над действующими чемпионами мира со счетом 1:0, возглавив с тремя очками группу F.