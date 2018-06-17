17 июня в 18:00 по московскому времени на арене Лужники начнется матч между действующими чемпионами мира и мексиканской сборной. Соперники по группе F объявили стартовые составы на эту встречу.

17 июня в 18:00 по московскому времени на арене "Лужники" начнется матч между действующими чемпионами мира и мексиканской сборной. Соперники по группе F объявили стартовые составы на эту встречу.За немецкую команду с первых минут игры будут выступать Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт, Хедира, Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер и Вернер.В цветах мексиканской сборной выйдут Очоа, Айяла, Сальседо, Лаюн, Морено, Гальярдо, Лосано, Гуардадо, Эррера, Хавьер Эрнандес и Вела.