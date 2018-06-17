О подготовке к турниру и жизни после него, о развитии транспорта и других важных переменах Сергей Собянин рассказал в интервью программе Вести-Москва.

Первый день чемпионата мира по футболу стал проверкой для всего транспортного комплекса столицы. Из Лужников и фанзоны 92 тысячи болельщиков уехали на метро и МЦК, 18 тысяч выбрали бесплатные шаттлы, а многие решили прогуляться по обновленным пешеходным зонам.- Уже можно говорить о том, что инфраструктура Москвы в целом справляется с чемпионатом мира?- К чемпионату мира подготовить, построить станции метро и развить дорожную сеть невозможно. Этим нужно заниматься каждый день. Но то, что мы делаем в Москве, конечно, в первую очередь, для москвичей. Все эти гигантские проекты, стройки, дороги, метро, МЦК — это для москвичей. Но это нам позволяет и проводить крупнейшие мировые мероприятия, такие как ЧМ по футболу.- Как чемпионат повлияет на дальнейшую жизнь москвичей? Помимо использования объектов, это ведь еще и наработка огромного опыта для городских служб? Как это все это будет потом влиять на жизнь москвичей?- Зарубежные гости, приезжая в Москву, часто удивляются. В их представлении Москва другая. Либо они давно в ней не были, либо вообще никогда не были, и всю информацию черпают из своих СМИ, которые не всегда лестно называются о Москве. Побывав здесь, я думаю, они расскажут о красоте и радушии, с которым мы принимаем гостей. И все это, конечно, должно менять в лучшую сторону имидж Москвы, увеличивать туристические потоки, а значит, и экономику города.- На этой неделе вы открыли одно из крупнейших, депо - "Лихоборы". Какие еще изменения ждут внутреннюю жизнь метрополитена, от которой зависит и комфорт, и скорость, и безопасность пассажиров?- Это огромные заводы, на каждом из них работает около тысячи человек. Строя новые линии, ни в коем случае не надо забывать о том, как обслуживать парк метро. Мы реконструировали и построили заново 7 заводов, в ближайшие годы еще 6 заводов будут либо коренным образом перестроены, либо построены заново.- Если говорить о метро в целом, всем очевидно, что то метро, которое было в 90-х, даже в 2000-ных, и сейчас — это две разные вещи. Что сейчас из себя представляет система метрополитена?- Вся программа, начиная с 2010 года и до 2028-2030 годов, удвоит количество линий метро, протяженность и количество станций. В 10-м году было 300 километров, а к 28-29-му году их должно прибавиться еще 300. Помимо этого, мы работаем над наземным метро. Это МЦК, это Московские центральные диаметры - и их протяженность будет тоже около 300 километров. То есть, в целом наземное и подземное метро будет протяженностью около тысячи километров, и это будет одна из лучших транспортных систем мира.