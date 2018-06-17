Подразделения Вооруженных сил Украины ( в нарушение Минских соглашений перебросили к линии соприкосновения зенитно-ракетный комплекс Оса и танки.

Украинские силовики снова нарушили минские соглашения. По словам представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко, подразделения ВСУ перебросили к линии соприкосновения три танка Т-64 и ЗРК "Оса".Представители ЛНР призвали Специальную мониторинговую комиссию ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение.Марочко не в первый раз обращается с такой просьбой, передает ТАСС.