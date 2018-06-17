Предвыборный штаб Дональда Трампа в 2016 году отказал некоему выходцу из России по имени Генри Гринберг в выплате 2 миллионов долларов за компромат на соперника Трампа Хиллари Клинтон, заявили сразу два советника Трампа.
В 2016 году Генри Гринберг, выходцу из России, отказали в выплате 2 миллионов долларов за компромат на Хиллари Клинтон, соперничающей с нынешним президентом Дональдом Трампом за президентское кресло.
Об этом газете Washington Post сообщили сразу два советника Трампа.
Известно, что Гринберг был информатором ФБР до 2013 года. Советники Трампа, предполагая его связи с ФБР, отказали Гринбергу, тем более что Трамп ни за что не платит, передает РИА Новости.
Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий связи Трампа с Россией, заинтересовался историей. Однако эти связи отрицают и Москва, и Вашингтон. Само расследование Трамп называет "охотой на ведьм".