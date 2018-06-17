Предвыборный штаб Дональда Трампа в 2016 году отказал некоему выходцу из России по имени Генри Гринберг в выплате 2 миллионов долларов за компромат на соперника Трампа Хиллари Клинтон, заявили сразу два советника Трампа.

В 2016 году Генри Гринберг, выходцу из России, отказали в выплате 2 миллионов долларов за компромат на Хиллари Клинтон, соперничающей с нынешним президентом Дональдом Трампом за президентское кресло.Об этом газете Washington Post сообщили сразу два советника Трампа.Известно, что Гринберг был информатором ФБР до 2013 года. Советники Трампа, предполагая его связи с ФБР, отказали Гринбергу, тем более что Трамп ни за что не платит, передает РИА Новости.Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий связи Трампа с Россией, заинтересовался историей. Однако эти связи отрицают и Москва, и Вашингтон. Само расследование Трамп называет "охотой на ведьм".