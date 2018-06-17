Состоятельный американский бизнесмен Гэбриел Шульце, постоянно проживающий в Сингапуре, был тем, кто помог представителям Северной Кореи наладить неформальные контакты с США. Секретный канал связи с Белым домом был организован через Джареда Кушнера - зятя и советника президента США Дональда Трампа.

Состоятельный американский бизнесмен Гэбриел Шульце, постоянно проживающий в Сингапуре, был тем, кто помог представителям Северной Кореи наладить неформальные контакты с США. Секретный канал связи с Белым домом был организован через Джареда Кушнера — зятя и советника президента США Дональда Трампа.По данным американской The New York Times, северокорейцы связались с Шульце и высказали ему соответствующую просьбу. Бизнесмен изложил предложение Кушнеру при личной встрече, а тот уведомил об этом тогдашнего директора ЦРУ Майка Помпео. Тот и занялся дальнейшими переговорами.Белый дом, ЦРУ и сам Гэбриел Шульце отказались от комментариев, передает РИА Новости. По информации NYT, за последний год более десяти человек связывались с Госдепом США, заявляя о готовности помочь наладить контакты с Северной Кореей. Большинство таких заявлений не подтвердилось.Бывший сотрудник администрации США Майкл Грин, занимавшийся вопросом КНДР при Джордже Буше-младшем, подтвердил, что Пхеньян регулярно прибегал к помощи посредников для налаживания отношений с США. Журналисты предполагают, что в Белом доме были разногласия относительно того, кто должен вести контакты с КНДР — ЦРУ или Госдеп.Например, когда прежний госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что поддерживает "два-три открытых канала связи с Пхеньяном", президент Трамп публично предложил ему "экономить силы". Вскоре после этого Трамп сменил госсекретаря, отправив Тиллерсона в отставку и назначив на его место директора ЦРУ Помпео. Он и продолжил заниматься вопросами связей с КНДР.12 июня на на острове Сентоса в Сингапуре прошел саммит американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ыны. В подписанном на нем итоговом документе было заявлено, что США и КНДР нацелены на установление новых отношений, которые станут вкладом в мир и процветание Корейского полуострова и всего мира.