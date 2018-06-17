На 24-часовой ежегодной выставке Art All Night в американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) произошла стрельба, один человек погиб, еще несколько ранены. Их точное количество пока не установлено.

На 24-часовой ежегодной выставке Art All Night в американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) произошла стрельба, один человек погиб, еще несколько ранены. Их точное количество пока не установлено.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прессу, трагедия разыгралась минувшей ночью. Кто и по каким причинам открыл огонь пока не ясно – во всех обстоятельствах случившегося разбирается полиция, у нее есть несколько подозреваемых. Сообщается лишь, что на выставке в тот момент присутствовал полицейский, находившийся не при исполнении. Когда началась стрельба, он открыл ответный огонь. Теперь правоохранительным органам также предстоит выяснить, от чьей пули погиб человек.Что касается раненых, полиция сообщает, что ранения получили шесть или семь человек, и несколько в настоящее время находятся в операционной.