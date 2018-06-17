Мощный сель, перекрывший федеральную автомобильную трассу в Карачаево-Черкесии, временно отрезал от дорожного сообщения населенные пункты Верхняя Теберда, город Теберда и поселок Домбай. Очевидцы сняли на видео момент схода селевых масс.

Вечером в минувшую субботу, 16 июня, мощный сель заблокировал федеральную автодорогу Черкесск — Домбай между населенными пунктами Нижняя и Верхняя Теберда.По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Карачаево-Черкесской Республике, в результате инцидента селевая масса перекрыла около 100 метров дорожного полотна.Спасатели обратились к местным жителям и туристам с просьбой о временном отказе от поездок на курорты Домбай и Теберда "в связи неблагоприятной обстановкой".Работы по разбору завалов с привлечением тяжелой техники велись весь вечер и утро, частичное движение с ограничениями на аварийном участке трассы было восстановлено только к 10 часам воскресенья.Населенные пункты Верхняя Теберда, город Теберда и поселок Домбай оказались временно отрезаны от дорожного сообщения.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.