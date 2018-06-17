Израильские силовики обезвредили на Западном берегу реки Иордан ячейку палестинских боевиков.

Крупная ячейка палестинских боевиков обезврежена службой безопасности Израиля Шабак, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.Группировка базировалась на Западном берегу реки Иордан и вела подготовку серии терактов. В планах террористов была организация взрывов в Тель-Авиве и Иерусалиме. В том числе самоподрыв террориста-смертника.В состав ячейки входили более 20 человек, связанных с исламским движением сопротивления ХАМАС. Действовала организация в городе Наблусе (Палестинская автономия).У подозреваемых изъяты оружие и взрывчатка. Самое крупное взрывное устройство превышает 10 килограмм. Спецоперация проведена при участии армии и полиции.Израильское силовое ведомство уточнило, что задержание членов ячейки, готовивших теракт, состоялось в апреле этого года. Однако из соображений секретности огласке не предавалась.