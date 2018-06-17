Строящийся газопровод Северный поток - 2 - оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос - когда оно будет задействовано Москвой. Такое мнение высказала в эфире телеканала 112 Украина зампред Верховной рады Украины Оксана Сыроед. В результате поощрения финансовой агрессии России она неизбежно станет угрозой для всего мира, опасается парламентарий.

Строящийся газопровод "Северный поток — 2" — оружие, которое Россия "уже доставила в Берлин", и единственный вопрос — когда оно будет задействовано Москвой. Такое мнение высказала в эфире телеканала "112 Украина" зампред Верховной рады Украины Оксана Сыроед.По ее словам, "между Россией и другим цивилизованным миром — пропасть", при этом Россия "будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится". По мнению Сыроед, в результате "поощрения финансовой агрессии России" она неизбежно "станет угрозой для всего мира".Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии газопровода протяженностью 1220 километров и общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши, других восточноевропейских и прибалтийских стран — и напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Его планируется построить рядом с действующим "Северным потоком", передает РИА Новости.Газопровод из двух ниток пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года. Единственный акционер компании Nord Stream 2 AG — российский "Газпром". Его европейские партнеры по проекту — немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.Реализация "Северного потока — 2" в Германии уже началась: в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания стартовало строительство немецкой части газопровода.Против "Северного потока — 2" выступают несколько стран. Среди прочих это Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие планы экспортировать в Европу свой сжиженный природный газ.