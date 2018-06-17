Возлюбленный певицы впервые рассказал, почему они с певицей расстались, а также приоткрыл тайну их отношений. По словам танцора, он был удивлен беременностью Жанны.

Возлюбленный певицы впервые рассказал,почему они с певицей расстались, а также приоткрыл тайну их отношений. По словам танцора, он был удивлен беременностью Жанны.Тайный гражданский муж Жанны Фриске рассказал о том, что уних была запланирована свадьба. По словам Петра Никитина, они были вместе пятьлет. Пара познакомилась на съемках клипа "Лето", где молодой человек был наподтанцовке.Никитин утверждает, что Жанна очень хотела ребенка, нородила сына не от него. Настоящее имя отца он говорить отказался. "Это точно нея. Я там никак не попадаю по срокам", – сказал он. Хотя согласно официальнойверсии, отцом Платона является телеведущий Дмитрий Шепелев.Материал дополняется