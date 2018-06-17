Трое из восьми пострадавших остаются в больницах после наезда такси на группу прохожих в центре Москвы. Их состояние удовлетворительное. А таксист объяснил, что провел за рулем 20 часов. Алкоголь не употреблял, пытался сбежать, потому что испугался,

Трое россиян из восьми сбитых киргизским таксистом находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.Пятерых выписали, из них трое – иностранцы (две гражданки Мексики, одна – Украины).Авария произошла на Ильинке, водитель заехал на тротуар и сбил толпу пешеходов из восьми человек. Его задержали.Мужчина объяснил, что он провел за рулем 20 часов. Алкоголь не употреблял, а пытался сбежать, потому что испугался, передает ТАСС.