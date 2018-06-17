Официальный представитель движения Талибан (запрещено в РФ) Забихулла Моджахед огласил решение главарей террористов о возобновлении боевых действий в Афганистане.

Официальный представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Моджахед огласил решение главарей террористов о возобновлении боевых действий в Афганистане. Режим прекращения огня действовал три дня с пятницы по воскресенье в честь окончания Рамадана и праздника Ид аль-фитр, пишет ТАСС."У нас нет желания продлить режим прекращения огня", — заявил Забихулла Моджахед.Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявлял, что перемирие продлится до 19 июня.