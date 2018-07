Американский президент Дональд Трамп поправил через Твиттер одного из своих самых ярых критиков - лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера. Тот, по словам Трампа, выразился о прошедшем 12 июня саммите Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына так: Как говорят в Техасе, есть скот, но нет шляпы.

Американский президент Дональд Трамп поправил через "Твиттер" одного из своих самых ярых критиков — лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера. Тот, по словам Трампа, выразился о прошедшем 12 июня саммите Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына так: "Как говорят в Техасе, есть скот, но нет шляпы"."Спасибо, Чак, но ты уверен, что понял правильно? — написал Трамп. — Больше никаких ядерных испытаний, ракет, летающих там повсюду, взорваны полигоны. Заложники вернулись, останки героев возвращаются домой, и много чего еще!"Chuck Schumer said “the Summit was what the Texans call all cattle and no hat.” Thank you Chuck, but are you sure you got that right? No more nuclear testing or rockets flying all over the place, blew up launch sites. Hostages already back, hero remains coming home & much more!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июня 2018 г.При этом в комментариях к видео соответствующей реплики Шумера этого сенатора называют не иначе как идиотом: поговорка техасцев на самом деле звучит ровно наоборот — "Есть шляпа, но нет скота" (All hat and no cattle), — что примерно соответствует русскому "Много шума из ничего".Также Трамп заявил в "Твиттере", что считает регулярные совместные военные учения США и Южной Кореи очень дорогим мероприятием, к тому же подающим плохой сигнал в период "добросовестных переговоров" Вашингтона и Пхеньяна. "Можем начать учения немедленно, если переговоры сорвутся — чего, я надеюсь, не произойдет", — добавил американский президент.Ранее сегодня южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что о приостановке совместных военных учений Южной Кореи и США может быть объявлено уже на ближайшей неделе. Речь может идти об остановке военных учений Key Resolve и Foal Eagle, а также Ulchi Freedom Guardian.