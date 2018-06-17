У берегов Хорватии потерпело бедствие турецкое судно с грузом руды, топлива и масла. Никто из членов экипажа не пострадал, часть моряков доставили в порт Сплит.

У берегов Хорватии потерпело бедствие турецкое судно с грузом руды, топлива и масла. Никто из членов экипажа не пострадал, часть моряков доставили в порт Сплит.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ховатские морские службы, грузовое судно Haksa под турецким флагом подало сигнал SOS около 4 утра в воскресенье. Судно находилось в районе острова Ябука в Адриатическом море, когда через образовавшееся отверстие в корпусе внутрь стала поступать вода.На помощь были направлены проходивший мимо итальянский танкер Valcadore, морская полиция, а также катер капитании Сплит. Как рассказал начальник управления морской полиции города Йосо Вуйич, в Сплит были доставлены восемь членов команды. Их разместили в помещениях морской полиции в порту со всеми удобствами, в том числе душем и кондиционером. Пятеро членов экипажа во главе с капитаном остались на судне, чтобы откачивать воду и следить за грузом. Сейчас ведутся переговоры о буксировке судна в порт.На борту судна Haksa 1993 года постройки, длиной 85 метров с 13 членами команды (11 граждан Турции и два Индии) находится 3 тысячи тонн минеральной руды и 70 тонн топлива и масла. Как предполагается, причиной аварии стала не пробоина, а "усталость" материала.Опасности для других судов в районе, где находится пострадавшее судно, нет. Вероятность затопления судна и загрязнения вод Адриатического моря невелика.