Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, назначенный на эту должность в конце апреля, пожаловался в интервью, что несколько месяцев назад сам стал жертвой уличных грабителей. По словам министра, это произошло в северной части Лондона недалеко от вокзала Юстон.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, назначенный на эту должность в конце апреля, пожаловался в интервью, что несколько месяцев назад сам стал жертвой уличных грабителей. По словам министра, это произошло в северной части Лондона недалеко от вокзала Юстон.Ограбление было мгновенным: по словам Джавида, достав телефон, чтобы вызвать такси, он тут же лишился его. Грабители на мопеде подъехали "просто подъехали, схватили его и скрылись".Саджид Джавид, выходец из семьи пакистанских иммигрантов, отец которого был водителем автобуса — первый азиат и первый мусульманин, занявший один из четырех высших постов в правительстве Соединенного Королевства. Ранее он возглавлял министерство по делам регионов и местного самоуправления.В интервью газете The Sun он рассказал о мерах по борьбе с преступностью на улицах британских городов. По его мнению, нужно запретить продажу холодного оружия через Интернет и усилить борьбу с наркоторговлей, а полицейские должны проводить профилактические беседы с молодежью. Британские улицы, по его словам, "должны быть безопасными в любое время".В сентябре прошлого года суд приговорил байкера к 11 годам тюремного заключения за попытку ограбить игрока "Вест Хэма" и сборной Англии по футболу Энди Кэррола: злоумышленник пытался сорвать с футболиста часы стоимостью 22 тысячи фунтов (29 тысяч долларов). Вратарь английской сборной Джо Харт также был ограблен преступниками на мопедах, отнявшими у спортсмена кошелек, часы и мобильный телефон.