Петр Никитин дал большое интервью, где рассказал об
отношениях с Фриске. Как оказалось, звезда незадолго до смерти решилась на необычный
шаг: она посвятила песню любимому
Петр Никитин дал большое интервью, где рассказал об
отношениях с Фриске. Как оказалось, звезда незадолго до смерти решилась на необычный
шаг: она посвятила песню любимому
Танцор, который пять лет состоял в отношениях со звездой, считает,
что песня "Плачь и умоляй" посвящена ему и описывает их отношения. Эта композиция
не успела стать хитом, но он считает ее "лебединой песней" их роману.
По его словам, был период, когда Жанна начала
выздоравливать. Коллектив певицы уже начала репетировать постановку под новый
трек. Предполагалось, что скоро к ним присоединится Фриске. Но этого не
произошло – ее состояние снова ухудшилось и она умерла.