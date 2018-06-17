Петр Никитин дал большое интервью, где рассказал об отношениях с Фриске. Как оказалось, звезда незадолго до смерти решилась на необычный шаг: она посвятила песню любимому

Петр Никитин дал большое интервью, где рассказал оботношениях с Фриске. Как оказалось, звезда незадолго до смерти решилась на необычныйшаг: она посвятила песню любимомуТанцор, который пять лет состоял в отношениях со звездой, считает,что песня "Плачь и умоляй" посвящена ему и описывает их отношения. Эта композицияне успела стать хитом, но он считает ее "лебединой песней" их роману.По его словам, был период, когда Жанна началавыздоравливать. Коллектив певицы уже начала репетировать постановку под новыйтрек. Предполагалось, что скоро к ним присоединится Фриске. Но этого непроизошло – ее состояние снова ухудшилось и она умерла.