В Финском заливе найден один из самых легендарных кораблей русского флота – эскадренный миноносец Новик.

Совместными усилиями российской экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" и финской поисковой команда SubZone посередине Финского залива найден один из самых легендарных кораблей русского флота – эскадренный миноносец "Новик".Корпус корабля, разломанный на две части после подрыва на мине, лежит на глубине 75 метров. Водолазы осмотрели характерные признаки эсминца типа "Новик": кормовую надстройку с запасным штурвалом и машинным телеграфом, а также три 102- мм орудия на корме. Носовая часть корабля перевёрнута вверх килем, а корма покоится на грунте на ровном киле.Команде поисковиков удалось различить название корабля на день гибели — "Яков Свердлов" и герб СССР.В 1913 году эсминец "Новик" был самым быстрым кораблем в мире. Он участвовал почти всех боевых действиях в Балтийском море во время Первой мировой войны.Корабль погиб 28 августа 1941 года, охраняя крейсер "Киров".В мае этого года поисковики обнаружили место гибели в 1909 году недалеко от Севастополя русской подводной лодки "Камбала".Ранее у острова Фескр в Финском заливе российская экспедиция на глубине 50 метров нашла советскую подводную лодку Щ-405, погибшую в 1942 году.