630 мигрантов прибыли сегодня в порт Валенсии. Это пассажиры судна Аквариус, которое почти неделю скиталось в Средиземном море. В пути до Валенсии его сопровождали два военных итальянских корабля; туда пришлось пересадить часть беженцев из-за тесноты на Аквариусе.

630 мигрантов прибыли сегодня в порт Валенсии. Это пассажиры судна "Аквариус", которое почти неделю скиталось в Средиземном море. В пути до Валенсии его сопровождали два военных итальянских корабля; туда пришлось пересадить часть беженцев из-за тесноты на "Аквариусе".Ранее принять "Аквариус" отказались Италия и Мальта. Приютить мигрантов согласилась Испания, а затем и Франция заявила, что примет к себе тех, кого посчитает беженцами, а не искателями лучшей жизни. Кто есть кто, решат миграционные службы Испании, но после того, как люди придут в себя; многим пассажирам потребовалась госпитализация.Итальянские власти тем временем категорически заявляют, что больше не намерены принимать беженцев, обещают положить конец незаконной миграции и требуют пересмотреть европейскую систему предоставления убежища, сообщает телеканал "Россия 24".