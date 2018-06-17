В воскресенье, 17 июня, исполнилось четыре года со дня гибели в Донбассе корреспондента ВГТРК Игоря Корнелюка и звукооператора Антона Волошина.

В воскресенье, 17 июня, исполнилось четыре года со дня гибели в Донбассе корреспондента ВГТРК Игоря Корнелюка и звукооператора Антона Волошина. Летом 2014-го их съёмочная группа попала под миномётный обстрел украинских войск под Луганском. Журналисты снимали репортаж об эвакуации беженцев. Сегодня их вспоминали и в Москве, на Троекуровском кладбище, где они похоронены, и в Луганске.Когда маленькие дети читают стихи о войне, будучи ее современниками, взрослым становится не по себе. На глазах наворачиваются слезы. Чтобы рассказать всему миру правду о том, что происходит в Донбассе, здесь и работала съемочная группа ВГТРК.Оператор Виктор Денисов, которому удалось в тот день выжить, вспоминает, что все уже знали и видели украинские снаряды и обстрелы, но до конца не могли поверить, что мишенью армии могут стать мирные люди.Последнее, что видели корреспондент Игорь Корнелюк и инженер Антон Волошин — сняла видеокамера.В школе поселка Металлист имени погибших российских журналистов сегодня открыли музей военных корреспондентов. Страшные свидетельства того дня. Здесь же решили открыть школу молодого журналиста, а лучших учеников приглашать на стажировку в Москву."Мы помним ребят всегда, они показали, что тут с нами происходило, огромное им за это спасибо!" — сказала завуч школы Ирина Ящук.На месте гибели российских журналистов — траурный митинг, с цветами и благодарностью сюда пришли и военные, и все журналисты Луганской республики, и обычные граждане, чьи жизни своей работой пыталась защитить съемочная группа "Вестей".Когда корреспондент Игорь Корнелюк в последний раз общался с редакцией, он сказал — "чем точнее я напишу, тем быстрее закончится эта война". Мы все, работавшие тогда здесь, действительно так думали. И продолжаем считать до сих пор. Игоря и Антона нет с нами уже 4 года. А война так и не закончилась.