Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова в эфире программы Итоги недели на телеканале НТВ рассказала о планах по изменению пенсионной системы.

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ рассказала о планах по изменению пенсионной системы.По словам Голиковой, текущие накопления граждан сохранятся, а речь идет о "новом механизме" работы с пенсионными вкладами. "Будет доработана идеология того, как нужно вкладывать в негосударственные пенсионные фонды", — отметила вице-премьер.Голикова пообещала, что Роструд будет пресекать попытки уволить человека перед выходом на пенсию или не принимать на работу из-за возраста.Правительство РФ предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.