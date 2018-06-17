В акваторию Средиземного моря в воскресенье вошли российские корветы Великий Устюг и Град Свияжск, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности Калибр. До этого они успешно миновали Черноморские проливы, в том числе Босфор.

В акваторию Средиземного моря в воскресенье вошли российские корветы "Великий Устюг" и "Град Свияжск", оснащенные крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". До этого они успешно миновали Черноморские проливы, в том числе Босфор, передает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские мониторинговые сайты.По их предположениям, малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Град Свияжск" из состава Каспийской флотилии направляются в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.Именно эти корабли, а также малый ракетный корабль "Углич" и сторожевой корабль "Дагестан" 7 октября 2015 года нанесли удары по целям террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии. Тогда было произведено 26 пусков ракет "Калибр" по 11 наземным целям, находившимся на расстоянии около полутора тысяч километров. 20 ноября того же года по объектам ИГ в Сирии был нанесен второй ракетный удар. Сообщалось, что "Калибры" поразили семь целей.В Средиземное мореПрезидент РФ Владимир Путин заявил на военном совещании в Сочи в середине мая, что террористическая угроза в Сирии все еще сохраняется, поэтому российские боевые корабли с ракетными комплексами "Калибр" продолжат нести постоянную боевую службу в Средиземном море.