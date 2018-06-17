В результате схода вагонов пассажирского поезда в Шуском районе Жамбылской области Казахстана один человек погиб, трое получили ранения/

Подросток погиб в железнодорожной аварии в Шуском районе Жамбылской области Казахстана, когда из восьми вагонов два опрокинулись на бок. Трое взрослых получили ранения, их отправили в больницу, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.Остальных пассажиров отправили на станцию Шу, на месте трагедии остались лишь те, кто ищет документы.Железнодорожная национальная компания "Казахстан темир жолы" создала специальную комиссию, ведется расследование, передает "Интерфакс".