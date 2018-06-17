17 июня в немецком Людвигсбурге мужская сборная России по волейболу оказалась сильнее хозяев площадки в очередном матче предварительного этапа Лиги наций. Россияне одержали победу над командой Германии со счетом 3:0 (25:18, 26:24, 25:18).

17 июня в немецком Людвигсбурге мужская сборная России по волейболу оказалась сильнее хозяев площадки в очередном матче предварительного этапа Лиги наций. Россияне одержали победу над командой Германии со счетом 3:0 (25:18, 26:24, 25:18).В составе нашей сборной больше всех очков набрал Романас Шкулявичус (15). У Дмитрия Мусэрского 11 результативных баллов.Следующий этап Лиги наций пройдет в итальянской Модене с 22 по 24 июня. Российская команда встретится с итальянцами, американцами и французами.