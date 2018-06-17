Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) в своем Twitter рассказал подробности розыгрыша депутата Европарламента Ребекки Хармс в Киеве.

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) в своем Twitter рассказал подробности розыгрыша депутата Европарламента Ребекки Хармс в Киеве. Якобы, ей позвонили из администрации президента Украины Петра Порошенко и сообщили, что глава государства намерен предложить Верховной раде принять закон о равных правах ЛГБТ.Депутат Европарламента Ребекка Хармс, что требует бойкота ЧМ, сегодня радостно раздавала интервью на гей-параде в Киеве о том, что Порошенко готовит закон о равных правах для ЛГБТ. Ей позвонили из АП Порошенко. Увы, это оказалось лишь пранком. Ну, вы понимаете, кто ей звонил) pic.twitter.com/50OSrbx6lm— Пранкер Вован (@evilprank) 17 июня 2018 г."Ребекка Хармс радостно раздавала интервью на гей-параде в Киеве. Ей позвонили из администрации Порошенко. Увы, это оказалось лишь пранком. Ну, вы понимаете, кто ей звонил", — написал Вован.Вован отметил, что Хармс призывала к бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Позднее Хармс, также в Twitter, посетовала, что её разыграли.