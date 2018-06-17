Голкипер сборной Египта Мохамед эль-Шенави, отказавшийся от приза лучшему игроку матча с уругвайцами, объяснил, почему он совершил такой поступок. Египтянин признался, что, являясь правомерным мусульманином, он не мог принять подарок от винодельческой компании.

Голкипер сборной Египта Мохамед эль-Шенави, отказавшийся от приза лучшему игроку матча с уругвайцами, объяснил, почему он совершил такой поступок. Египтянин признался, что, являясь правомерным мусульманином, он не мог принять подарок от винодельческой компании.По информации ТАСС, вратарь сборной Египта не хотел никого обидеть. Просто его вера не позволяет взять приз от фирмы, которая производит продукт, запрещенный к употреблению последователям пророка Мухаммеда.В то же время Мохамед эль-Шенави поблагодарил организаторов, выделивших его в составе египетской сборной. Напомним, что в игре с командой Уругвая вратарь не раз спасал своих партнеров.