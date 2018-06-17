Артистка рассказала о минусах народной любви и бегстве от мужчин. Письма из мест не столько отдаленных заставили Яковлеву шарахаться от мужчин.

Артистка рассказала о минусах народной любви и бегстве от мужчин. Письма из мест не столько отдаленных заставили Яковлеву шарахаться от мужчин.Елена Яковлева после выхода фильма "Интердевочка" сталабояться мужчин с гвоздиками и спасаться бегством. Об этом она рассказала всвоем профиле в Instagram,гдеподелилась мнением о любви поклонников и издержками публичности артистов. По еесловам, некоторые признания неравнодушных людей заставляют ужаснуться.Материал дополняется