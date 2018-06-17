Артистка рассказала о минусах народной любви и бегстве от мужчин. Письма из мест не столько отдаленных заставили Яковлеву шарахаться от мужчин.
Артистка рассказала о минусах народной любви и бегстве от мужчин. Письма из мест не столько отдаленных заставили Яковлеву шарахаться от мужчин.
Елена Яковлева после выхода фильма "Интердевочка" стала
бояться мужчин с гвоздиками и спасаться бегством. Об этом она рассказала в
своем профиле в Instagram,где
поделилась мнением о любви поклонников и издержками публичности артистов. По ее
словам, некоторые признания неравнодушных людей заставляют ужаснуться.
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