Российские дипломаты ответили, это внутреннее дело страны. Судам в зоне учений передано предупреждение.

Правительство Японии передало Министерству иностранных дел России свое сожаление в связи с планируемыми 18-21 июня ракетными учениями на острове Итуруп, пишет РИА Новости.Российские дипломаты ответили, это внутреннее дело страны. Судам в зоне учений передано предупреждение.Эксперты предполагают, что стрельбы будут произведены из береговых ракетных комплексов "Бал" на острове Кунашир и "Бастион" на острове Итуруп.Ракеты разместили на островах по приказу президента России Владимира Путина в декабре 2016 года.