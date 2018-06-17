Полузащитник сборной России и санкт-петербургского Зенита Юрий Жирков 17 июня во время тренировки присоединился к общей группе национальной команды. Ранее футболист работал по индивидуальной программе из-за ушиба голени в матче против Саудовской Аравии.

Полузащитник сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Юрий Жирков 17 июня во время тренировки присоединился к общей группе национальной команды. Ранее футболист работал по индивидуальной программе из-за ушиба голени в матче против Саудовской Аравии.15 и 16 июня Жирков был вынужден готовиться к игре с Египтом индивидуально, чтобы не усугубить повреждение, полученное им в первом матче чемпионата мира, сообщает РИА Новости.Ранее стало известно, что Алан Дзагоев из-за травмы не полетит вместе с командой в Санкт-Петербург на встречу с египтянами.