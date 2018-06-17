Глава МВД Германии Хорст Зеехофер и возглавляемый им баварский Христианско-социальный союз (ХСС) выдвинут ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции. Разногласия по этому вопросу могут стать причиной правительственного кризиса.
Ангеле Меркель будет предъявлен ультиматум по ситуации с нелегальными мигрантами в Германии. На поиск общеевропейского решения проблемы немецкому канцлеру дают две недели, сообщает в воскресном номере немецкая газета "Бильд".
Речь в ультиматуме идет о мигрантах, которые в данный момент находятся в Германии, прошли регистрацию в других странах Европы, а также о беженцах, которые уже прибыли в Европу и сейчас находятся на пути в ФРГ.
Зеехофер угрожает выслать мигрантов из страны, а тех, кто еще не достиг границ страны, не пустить на территорию ФРГ. Об этом "Бильд" сообщает, ссылаясь на источники в партии консерваторов Христианско-социальный союз (ХСС).
Срок ответа, ограниченный двумя неделями, продиктован датой старта саммита ЕС, посвященного этой теме. ХСС ожидает, что к началу мероприятия Меркель сумеет достичь компромисса с руководством европейских стран по миграционному вопросу.
Однако, если условия ультиматума не будут исполнены, глава немецкого внутриполитического ведомства намерен выпустить министерский указ, по которому на немецких границах начнутся мероприятия по усиленному контролю и высылке мигрантов, получивших отказ на убежище в Германии.
Партия Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) также добивается принятия общеевропейского решения в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. Однако ХСС настаивает на том, чтобы мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, или мигрантов без документов разворачивали на германской границе.
Эксперты полагают, что разногласия у основных партий по этому вопросу могут привести к правительственному кризису в Германии.
Ранее Зеехофер на встрече с главой земельной группы ХСС в Бундестаге дважды произнес, имея в виду Ангелу Меркель, "я больше не могу работать с этой женщиной".