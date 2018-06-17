Глава МВД Германии Хорст Зеехофер и возглавляемый им баварский Христианско-социальный союз (ХСС) выдвинут ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции. Разногласия по этому вопросу могут стать причиной правительственного кризиса.

Ангеле Меркель будет предъявлен ультиматум по ситуации с нелегальными мигрантами в Германии. На поиск общеевропейского решения проблемы немецкому канцлеру дают две недели, сообщает в воскресном номере немецкая газета "Бильд".Речь в ультиматуме идет о мигрантах, которые в данный момент находятся в Германии, прошли регистрацию в других странах Европы, а также о беженцах, которые уже прибыли в Европу и сейчас находятся на пути в ФРГ.Зеехофер угрожает выслать мигрантов из страны, а тех, кто еще не достиг границ страны, не пустить на территорию ФРГ. Об этом "Бильд" сообщает, ссылаясь на источники в партии консерваторов Христианско-социальный союз (ХСС).Срок ответа, ограниченный двумя неделями, продиктован датой старта саммита ЕС, посвященного этой теме. ХСС ожидает, что к началу мероприятия Меркель сумеет достичь компромисса с руководством европейских стран по миграционному вопросу.Однако, если условия ультиматума не будут исполнены, глава немецкого внутриполитического ведомства намерен выпустить министерский указ, по которому на немецких границах начнутся мероприятия по усиленному контролю и высылке мигрантов, получивших отказ на убежище в Германии.Партия Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) также добивается принятия общеевропейского решения в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. Однако ХСС настаивает на том, чтобы мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, или мигрантов без документов разворачивали на германской границе.Эксперты полагают, что разногласия у основных партий по этому вопросу могут привести к правительственному кризису в Германии.Ранее Зеехофер на встрече с главой земельной группы ХСС в Бундестаге дважды произнес, имея в виду Ангелу Меркель, "я больше не могу работать с этой женщиной".