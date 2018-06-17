17.06.2018

2018-06-17 16:50:21

Жена принца Камбоджи погибла в аварии

Супруга принца Камбоджи погибла после того как в кортеж, где

она ехала с мужем, въехало такси. Как сообщает

AFP, в ДТП пострадали еще семь человек.



Принц Нородом Ранарит получил легкие травмы ноги и головы, его

жену Оук Пхаллу доставили в больницу, где она скончалась спустя 3,5 часа.