Экс-супруги до сих пор не пришли к единому мнению в вопросе об опеке над детьми. Но суд встал на сторону актера, подчеркнув, что дети должны иметь постоянный контакт с их отцом, чтобы не усугубить свое психическое состояние.

Экс-супруги до сих пор не пришли к единому мнению в вопросе об опеке над детьми. Но суд встал на сторону актера, подчеркнув, что дети должны иметь постоянный контакт с их отцом, чтобы не усугубить свое психическое состояние.Голливудская актриса Анджелина Джоли, находящаяся вбракоразводном процессе, сфокусировала свое внимание на работе, чтобы выйти ихпсихологического кризиса, сообщает журнал People. По словам друзей актрисы, многодетная мама готовится кмероприятию, посвященному Всемирному дню беженцев, в котором она примет участиев качестве посла доброй воли ООН.Материал дополняется