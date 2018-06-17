Экс-супруги до сих пор не пришли к единому мнению в вопросе об опеке над детьми. Но суд встал на сторону актера, подчеркнув, что дети должны иметь постоянный контакт с их отцом, чтобы не усугубить свое психическое состояние.
Экс-супруги до сих пор не пришли к единому мнению в вопросе об опеке над детьми. Но суд встал на сторону актера, подчеркнув, что дети должны иметь постоянный контакт с их отцом, чтобы не усугубить свое психическое состояние.
Голливудская актриса Анджелина Джоли, находящаяся в
бракоразводном процессе, сфокусировала свое внимание на работе, чтобы выйти их
психологического кризиса, сообщает журнал People. По словам друзей актрисы, многодетная мама готовится к
мероприятию, посвященному Всемирному дню беженцев, в котором она примет участие
в качестве посла доброй воли ООН.
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