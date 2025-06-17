Во Владимирской области следователи разбираются в ситуации с правами многодетной семьи с ребенком-инвалидом в Коврове. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК РФ. Семья с февраля

Во Владимирской области следователи разбираются в ситуации с правами многодетной семьи с ребенком-инвалидом в Коврове. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК РФ. Семья с февраля 2023 года состоит на учете на получение земельного участка для индивидуального строительства, но до сих пор так его и не получила, несмотря на многочисленные обращения в разные инстанции. По