Еще девять человек получили травмы разной степени тяжести.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании причин ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-7 во Владимирской области.Три человека погибли на месте, еще девять — получили травмы разной степени тяжести. Авария произошла в Вязниковском районе в ночь с 15 на 16 июня. Подробнее о массовом столкновении .По предварительной информации, в ДТП виноват водитель рейсового автобуса, который направлялся из Москвы в Чебоксары. Он врезался в остановившийся автомобиль, что спровоцировало массовое столкновение.По факту аварии возбудили сразу два уголовных дела.«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела об оказании небезопасных услуг и решении, принятом надзорным органом», — уточнили в центральном аппарате.