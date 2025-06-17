Семья была поставлена в очередь еще в феврале 2023 года.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в Коврове Владимирской области, где многодетной семье с ребенком-инвалидом до сих пор не предоставили положенный по закону земельный участок. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.Семья была поставлена в очередь еще в феврале 2023 года, но земля так и не была выделена, несмотря на приоритетное право.Прокуратура уже подала иск в суд. СК начал проверку, результаты которой глава ведомства по Владимирской области должен доложить лично Бастрыкину.