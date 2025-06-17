ББР Банк продолжает уверенно занимать место в ТОП рейтинге «Лучшие сайты банков 2025 года», подготовленном сервисом Brobank.ru.

При ранжировании аналитиками портала были изучены сайты 150 крупнейших финансовых учреждений по объему активов. Основным критерием отбора стал индекс качества сайта (ИКС) поисковой системы Яндекс, рассчитанный на основе таких показателей, как: вовлеченность аудитории, точность и полнота информации, функционал и удобство использования сайта, востребованность — посещаемость, а также цитирование сторонними ресурсами.По итогам I квартала текущего года ББР Банк расположился на 48 строчке данного рейтинга. При этом индекс качества сайта (ИКС) Банка, ключевой показатель ранжирования, сохранил свое значение.Сайт ББР Банка содержит всю необходимую информацию о предоставляемых продуктах и услугах, которые можно оформить как в офисе, так и дистанционно.