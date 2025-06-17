Парламентарии приняли закон, который позволяет родителям и опекунам получать справки по счетам и вкладам их несовершеннолетних детей.

Депутаты Государственной думы РФ приняли законопроект, который позволяет родителям и опекунам получать справки по банковским счетам и вкладам их несовершеннолетних детей. Речь идет о подростках в возрасте от 14 до 18 лет.О законе рассказал депутат от Владимирской области Игорь Игошин у себя в соцсетях. Он указал на значимость инициативы в современных реалиях.«Это решение защитит детей от попыток вовлечь их в финансовое мошенничество с использованием оформленных на них банковских карт», — подчеркнул депутат ГД.Сведения будут выдавать на основании свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении, либо акта органа опеки и попечительства. Исключением станут ситуации, в которых подросток старше 16 лет вступил в брак или признан дееспособным.Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. Как подчеркнул Игорь Игошин, он поможет противостоять мошенникам в онлайн-среде.